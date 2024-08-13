В России могут ввести ежегодные выплаты для семей к 1 сентября

Фото: Максим Платонов

В России могут ввести ежегодные выплаты к 1 сентября для семей, имеющих детей от 6 до 18 лет, инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму партией ЛДПР, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Инициаторы проекта отметили, что государство должно помочь семьям с подготовкой детей к школе, поскольку для некоторых семей это является сложной процедурой, особенно когда к началу учебного года нужно готовить не одного ребенка. Законопроект предполагает, что «первосентябрьский капитал» будет выплачиваться в размере федерального прожиточного минимума.

В прошлом году расходы россиян на подготовку детей к школе выросли почти на 10 тыс. рублей. В 2023 году родители в России в среднем потратили 43 тыс. рублей на то, чтобы собрать ребенка в школу, — сумма выросла на 30% по сравнению с 2022 годом.

Разиль Самигуллин