Казань признана лучшей в России по системе муниципального управления

Фото: Мария Зверева

Казань стала лидером рейтинга муниципального управления мегаполисами и крупными городами, набрав 9,5 балла из 10 возможных. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По мнению авторов, столица Татарстана является образцом стабильности городской власти благодаря тому, что в ее новой истории руководили всего два мэра. Это позволило Казани развиваться по генплану, избегая проблем точечной застройки и нехватки объектов социальной инфраструктуры.

В сравнении с другими городами Казань демонстрирует реальные мероприятия по улучшению городской среды и качества жизни горожан, в то время как другие города зачастую ограничиваются формальной разработкой стратегий развития.

Казань — один из российских центров нефтехимии и авиационной промышленности, индекс промышленного производства 102,1%. По итогам 2023 года столица Татарстана также стала лидером по строительству социальной инфраструктуры среди городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), построив 177 объектов.

Авторы исследования отмечают грамотный подбор и подготовку кадров мэром Казани Ильсуром Метшиным, впоследствии служащие переходят на более высокие посты в органах власти.

При составлении рейтинга учитывались общее качество муниципального управления, способность реагировать на проблемы, динамика развития города, уровень комфортности жизни и состояние городской среды. Второе место занял Нижний Новгород (9 баллов), третье — Тюмень (8,9 балла).

Анастасия Фартыгина