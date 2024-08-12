В Татарстане комплекс зданий спиртзавода маркизов Паулуччи включат в список объектов культурного наследия

Комплекс зданий спиртзавода маркизов Паулуччи включат в список объектов культурного наследия регионального значения. В настоящий момент документ проекта проходит антикоррупционную экспертизу, она завершится 14 августа.

Комплекс зданий, которые были построены в XIX веке находится в Верхнеуслонском районе Татарстана в деревне Нариман. В список объектов войдут «Главный дом» и «Спиртохранилище».

Напомним, в текущем году одно из зданий комплекса уже было принято в список объектов культурного наследия. Тогда проводилась экспертиза здания спиртзавода маркизов Паулуччи. Завод построили в конце XVIII века, а проработал он до середины XX.

Разиль Самигуллин