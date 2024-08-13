В России рассматривают закон о повышении пошлины для коллекторов

Фото: Дарья Пинегина

В Госдума внесли проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым вводится пошлина в размере 100 тыс. рублей за включение сведений о юридическом лице в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что данная мера направлена на реализацию положений Федерального закона №467-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

По мнению разработчиков, размер пошлины соответствует действующему размеру пошлины за внесение сведений в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Законопроект также предполагает отмену уплаты пошлины за актуализацию информации в реестре.

Анастасия Фартыгина