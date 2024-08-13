В Татарстане прогнозируются гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 15 м/с

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность. Днем местами дождь с грозой. Максимальная температура воздуха днем составит от +17 до +19 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.



Ветер юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

По республике также ожидается сильный дождь, местами с грозой. Ветер юго-западный с порывами до 17 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов.