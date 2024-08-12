Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным

Президент Палестины Махмуд Аббас прилетел в Москву, где во вторник, 13 августа, проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. У трапа самолета его встретил замминистра иностранных дел, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, пишет РИА «Новости».

Пресс-служба Кремля сообщала, что стороны обменяются мнениями о ситуации на Ближнем Востоке в свете обострения палестино-израильского конфликта. Это будет первая встреча лидеров после участия Владимира Путина в саммите Лиги арабских государств в марте этого года.

Напомним, 5 июня Путин заявил, что ситуация в Газе — это тотальное уничтожение гражданского населения, добавив, что на войну это не похоже.