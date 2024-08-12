Ученые: к 2050 году почти вдвое вырастет заболеваемость раком среди мужчин

Фото: Максим Платонов

К 2050 году количество случаев рака среди мужчин возрастет на 84%, передает ТАСС со ссылкой на исследование в журнале Cancer. Если в 2022 году было зафиксировано 10,3 млн случаев заболевания, то к 2050 году прогнозируется рост до 19 млн. Смертность от онкологии за этот период увеличится почти в два раза — с 5,5 до 10,5 млн человек.

Ученые основывают свои прогнозы на статистике из 185 стран и территорий по 30 видам рака, выявленным в 2022 году. Самым распространенным видом онкологии в 2050 году останется рак легких. При этом смертность от рака простаты покажет наибольший рост — на 136%. Исследователи связывают эту тенденцию со старением мужского населения планеты и увеличением продолжительности жизни.

Мужчины чаще болеют раком, чем женщины, потому что больше употребляют алкоголь и курят. Кроме того, мужчины часто подвергаются воздействию вредных веществ на работе и не так активно проходят диагностику раковых заболеваний. Чтобы снизить риск онкологии, следует отказаться от курения, ограничить прием алкоголя, высыпаться, а также заниматься спортом и отдавать предпочтение фруктам и овощам в рационе, подчеркивают ученые.