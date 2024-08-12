Михаил Пиотровский назначен послом Международной премии мира имени Льва Толстого

Фото: Руслан Ишмухаметов

Генеральный директор Государственного Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский стал послом Международной премии мира имени Льва Толстого. Об этом сообщили в пресс-службе премии, подчеркнув, что имя и наследие великого писателя сыграют важную роль в продвижении целей награды.

Международная премия мира имени Льва Толстого присуждается за выдающиеся достижения в предотвращении глобальных конфликтов, включая угрозу Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Лауреатами премии становятся те, кто вносит значительный вклад в демилитаризацию, гуманизацию международных отношений и защиту прав человека.

Церемония вручения награды пройдет 9 сентября, в день рождения Льва Толстого, на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России.

Премия была учреждена 22 июня 2022 года. В состав жюри вошли представители различных стран, включая Аргентину, Беларусь, Китай, Индию, Казахстан, ЮАР и Россию. Среди членов жюри — Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, и бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. Возглавляет жюри генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.

Эта награда продолжает традицию вручения в Москве премий мира, восходящую к 1956 году, когда была учреждена Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами». Последним ее лауреатом в 1990 году стал Нельсон Мандела.

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Екатерина Петрова