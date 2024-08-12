Национальное Рейтинговое Агентство присвоило АО Банк «Аверс» рейтинг на уровне A|ru|

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Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) впервые присвоило АО БАНК «Аверс» кредитный рейтинг на уровне «A|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «стабильный».

Кредитный рейтинг Банка «Аверс» обусловлен высокими показателями достаточности капитала и качества активов, высокой позицией по ликвидности и хорошими показателями рентабельности деятельности.

Банк «Аверс» — входит в топ-50 кредитных организаций, занимает второе место среди банков республики по активам, капиталу, прибыли и вложениям в ценные бумаги. Банк специализируется на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов. У Банка «Аверс» действует рейтинг АКРА на уровне A(RU), прогноз «Стабильный».

Подробную информацию о рейтингах и услугах Банка «Аверс» можно получить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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