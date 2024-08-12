Бывшего сотрудника Минсельхозпрода Татарстана отдали под суд по делу о закупке лошадей

Фото: Максим Платонов

Бывший директор ООО «Племконзавод «Казанский» предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Следком по республике в телеграм-канале.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2020 год директор предоставил в Главное государственное управление племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода Татарстана поддельные документы о приобретении породистых коней.

Руководитель управления не проверил документы, в результате чего организация незаконно получила из бюджета более 17,8 млн рублей на компенсацию затрат на покупку племенных животных. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, что в Татарстане отдали под суд предполагаемых пособниц «конной» аферы на 10 млн рублей. Ветврача из Аксубаево винят в подлоге и превышении полномочий с заочным оформлением свидетельства на якобы имевшую место перевозку 40 породистых лошадей. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина