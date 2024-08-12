Бывшие топ-менеджеры «Нота-Банка» получили сроки за хищение средств учреждения

Фото: Максим Платонов

Бывший председатель правления «Нота-Банка» Дмитрий Ерохин приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу в 2,5 млн рублей за хищение средств банка, об этом сообщили суды общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале.

Еще трое бывших топ-менеджеров — Тимур Исхаков, Алексей Киреев и Андрей Симаков получили по 5 лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей каждый. Вадим Ерохин, брат Дмитрия, приговорен к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Дмитрий Ерохин и Андрей Симаков были взяты под стражу в зале суда. Тимур Исхаков и Алексей Киреев освобождены от отбывания наказания в связи с его фактическим отбытием.

Все пятеро признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса России («Присвоение или растрата»).

Анастасия Фартыгина