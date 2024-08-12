Авито Путешествия представили интерактивную зону с гигантским чемоданом в московском парке Горького

Фото: предоставлено пресс-службой "Авито"

Авито Путешествия представили интерактивную зону в парке Горького для жителей и гостей Москвы. В центре инсталляции — павильон с несколькими комнатами, каждая из которых посвящена определенному этапу путешествия: от выбора жилья и заселения до отдыха и возвращения домой.

Для посетителей сделали яркие фотозоны для любителей селфи, приготовили советы по организации отдыха от команды сервиса и промокоды на бронирование жилья. Главным арт-объектом инсталляции стал гигантский пятиметровый чемодан-фотозона как эмоциональный атрибут любого путешествия.

— Лето и парк Горького — пожалуй, лучшее время и место в Москве, чтобы передать настроение предвкушения отпуска. Авито Путешествия — относительно молодой бренд, хотя мы давно занимаемся развитием краткосрочной аренды жилья. Мы захотели создать эмоциональную связь пользователей с брендом через интерактивную зону в парке Горького. Любое путешествие — это приятная суета, планирование, эмоции и, конечно, незабываемые впечатления. Наша бренд-зона служит не только развлекательным, но и образовательным целям. Мы рассказываем, как безопасно забронировать жилье, на что обращать внимание при выборе места проживания, о новой программе лояльности с кешбэком, — прокомментировала Галина Собко, менеджер по маркетингу продукта Авито Путешествий.

Главным арт-объектом инсталляции стал гигантский пятиметровый чемодан-фотозона как эмоциональный атрибут любого путешествия. Реклама. ООО «Кех Екоммерц». предоставлено пресс-службой "Авито"

Бренд-зона расположена в парке Горького справа от главного фонтана. Посетить площадку можно до 31 августа, она работает ежедневно с 13.00 до 23.00 в будни и с 11.00 до 23.00 в выходные дни.