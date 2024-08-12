В Казани запретят продажу алкоголя из-за проведения матча Кубка России между «Рубином» и «Зенитом»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани запретят продажу алкоголя — это связано с проведением 14 августа матча Кубка России между казанским «Рубином» и питерским «Зенитом». Соответствующее постановление выпустил кабмин Татарстана.

Вводимые меры приняты с целью обеспечения безопасности во время мероприятия.

Ограничение будет действовать 13 и 14 августа на территории, граничащей со стадионом «Ак Барс Арена», а также в центре Казани — на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Исключение — розничная продажа алкоголя разрешена при оказании услуг общественного питания.



Матч между «Рубином» и «Зенитом» пройдет на «Ак Барс Арене», начало — в 17.15. На данный момент команды занимают первое и второе места соответственно в группе Кубка России. В первом туре «Рубин» разгромил «Акрон» со счетом 4:0.

В последний раз в Казани ограничивали розничную продажу алкоголя во время Игр БРИКС. Меры действовали с 13 по 22 июня с 8.00 до 17.00. Из-за футбольных матчей продажу запрещали осенью 2023 года — тогда «Рубин» играл с московским ЦСКА.

Разиль Самигуллин