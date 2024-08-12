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В Татарстане выделили 9 млн рублей на авиабилеты для подлежащих выдворению мигрантов

12:30, 12.08.2024
В Татарстане выделили 9 млн рублей на авиабилеты для подлежащих выдворению мигрантов
Фото: Максим Платонов

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану выделило 9 млн рублей на приобретение авиабилетов для иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

В рамках проекта предусматриваются:

  • бронирование и приобретение авиабилетов на рейсы как внутри России, так и международные;
  • оформление сверхнормативного багажа;
  • возврат и переоформление билетов;
  • предоставление справок о стоимости проезда и коэффициентах;
  • информационное обслуживание о задержках и изменениях в расписании рейсов;
  • доставка заказанных и выкупленных проездных до заказчика.

В цену одного билета должна входить стоимость перевозки и все расходы, связанные с провозом багажа в пределах бесплатной нормы, страхование пассажира, топливные, комиссионные и агентские сборы, налоги и другие обязательные платежи. Билеты будут эконом-класса.

Заявки будут приниматься круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Услуги будут оказываться в течение всего 2024 года.

Напомним, в ходе рейдов по предотвращению нелегальной миграции в Татарстане правоохранители выявили 32 иностранца, нарушающих миграционное законодательство. Восемь из них проигнорировали режим пребывания в России и решением Приволжского районного суда Казани подвергнуты принудительному выдворению за пределы страны.

Дарья Пузикова

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