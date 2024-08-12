В Татарстане выделили 9 млн рублей на авиабилеты для подлежащих выдворению мигрантов

Фото: Максим Платонов

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану выделило 9 млн рублей на приобретение авиабилетов для иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

В рамках проекта предусматриваются:

бронирование и приобретение авиабилетов на рейсы как внутри России, так и международные;

оформление сверхнормативного багажа;

возврат и переоформление билетов;

предоставление справок о стоимости проезда и коэффициентах;

информационное обслуживание о задержках и изменениях в расписании рейсов;

доставка заказанных и выкупленных проездных до заказчика.

В цену одного билета должна входить стоимость перевозки и все расходы, связанные с провозом багажа в пределах бесплатной нормы, страхование пассажира, топливные, комиссионные и агентские сборы, налоги и другие обязательные платежи. Билеты будут эконом-класса.

Заявки будут приниматься круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Услуги будут оказываться в течение всего 2024 года.

Напомним, в ходе рейдов по предотвращению нелегальной миграции в Татарстане правоохранители выявили 32 иностранца, нарушающих миграционное законодательство. Восемь из них проигнорировали режим пребывания в России и решением Приволжского районного суда Казани подвергнуты принудительному выдворению за пределы страны.



Дарья Пузикова