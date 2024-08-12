В Татарстане выделили 9 млн рублей на авиабилеты для подлежащих выдворению мигрантов
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану выделило 9 млн рублей на приобретение авиабилетов для иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.
В рамках проекта предусматриваются:
- бронирование и приобретение авиабилетов на рейсы как внутри России, так и международные;
- оформление сверхнормативного багажа;
- возврат и переоформление билетов;
- предоставление справок о стоимости проезда и коэффициентах;
- информационное обслуживание о задержках и изменениях в расписании рейсов;
- доставка заказанных и выкупленных проездных до заказчика.
В цену одного билета должна входить стоимость перевозки и все расходы, связанные с провозом багажа в пределах бесплатной нормы, страхование пассажира, топливные, комиссионные и агентские сборы, налоги и другие обязательные платежи. Билеты будут эконом-класса.
Заявки будут приниматься круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Услуги будут оказываться в течение всего 2024 года.
Напомним, в ходе рейдов по предотвращению нелегальной миграции в Татарстане правоохранители выявили 32 иностранца, нарушающих миграционное законодательство. Восемь из них проигнорировали режим пребывания в России и решением Приволжского районного суда Казани подвергнуты принудительному выдворению за пределы страны.
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