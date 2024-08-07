«Ак Барс» объявил состав на первый предсезонный матч с «Нефтяником»

Фото: Максим Платонов

Анвар Гатиятулин проведет первый матч в качестве главного тренера казанского «Ак Барса» против чемпиона прошлого сезона ВХЛ — альметьевского «Нефтяника».

Нападающий Дмитрий Яшкин стал капитаном на первый матч предсезонной подготовки команды, а защитник Митчелл Миллер пропустит встречу.



«Ак Барс» заявил следующих игроков на матч:



После матча «барсы» начнут подготовку к предсезонному турниру имени Пучкова. Он пройдет с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге.

В нем примут участие сборная России, ХК «Сочи», «Ак Барс», «Куньлунь», «Северсталь» и СКА.

Олег Исаков