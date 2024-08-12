Умер экс-глава Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев

Ушел из жизни Валентин Писеев — бывший глава Федерации фигурного катания на коньках России. О его смерти сообщил вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.



Валентин Писеев родился 28 сентября 1941 года в Волоколамске, Московская область. В 1989 году его избрали президентом Федерации фигурного катания СССР, а затем, с 1992 по 2010 год, он возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России.

С 2010 по 2014 год Валентин Писеев занимал должность генерального директора федерации. В 2014 году он стал почетным президентом организации.

Олег Исаков