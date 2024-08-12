В форуме «Армия-2024» примут участие делегации из 83 государств

Фото: Динар Фатыхов

В форуме «Армия-2024» примут участие делегации из 83 государств. На мероприятии, которое пройдет в подмосковной Кубинке, будут представлены более 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения, сообщает РИА «Новости».

В форуме примут участие представители более 120 иностранных компаний. Также Белоруссия, Иран, Индия и Китай создали собственные национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий ОПК.

Напомним, в прошлом году на площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» и аэродрома «Кубинка» в Москве состоялся Международный военно-технический форум «Армия-2023». Свою продукцию в рамках мероприятия представили более 1,5 тыс. предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, в том числе — из Татарстана.

Разиль Самигуллин