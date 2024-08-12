За минувшие сутки в 12 регионах России потушили еще 25 лесных пожаров

За прошедшие сутки в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 25 лесных пожаров в 12 регионах. Однако работы по тушению еще 143 очагов продолжаются в 11 субъектах страны.

В борьбе со стихией задействовано 3 237 человек, 293 единицы техники и 24 воздушных судна. На авиационном мониторинге находится 66 воздушных судов.

На данный момент режим ЧС введен в пяти регионах, а особый противопожарный режим — в 59 субъектах. взято с официального канала Федерального агентства лесного хозяйства

Для стабилизации лесопожарной обстановки на территории Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) привлечено 1 139 работников Федеральной «Авиалесоохраны» и спецучреждений по охране лесов регионов.

Напомним, что позавчера российские пожарные устранили 30 очагов лесных пожаров в 16 регионах страны.

Олег Исаков