За минувшие сутки в 12 регионах России потушили еще 25 лесных пожаров
За прошедшие сутки в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 25 лесных пожаров в 12 регионах. Однако работы по тушению еще 143 очагов продолжаются в 11 субъектах страны.
В борьбе со стихией задействовано 3 237 человек, 293 единицы техники и 24 воздушных судна. На авиационном мониторинге находится 66 воздушных судов.
Для стабилизации лесопожарной обстановки на территории Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) привлечено 1 139 работников Федеральной «Авиалесоохраны» и спецучреждений по охране лесов регионов.
Напомним, что позавчера российские пожарные устранили 30 очагов лесных пожаров в 16 регионах страны.
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