За прошедшие сутки в 16 регионах России потушили 30 лесных пожаров
За последние сутки в России удалось ликвидировать 30 лесных пожаров, которые бушевали в 16 регионах. Тем не менее на территории страны все еще остается напряженной лесопожарная обстановка, сообщает управление Федеральной Авиалесоохраны.
На данный момент проводятся работы по тушению 131 лесного пожара в 12 регионах. В борьбе со стихией задействовано 3 248 человек, 290 единиц техники и 38 воздушных судов. Кроме того, ведется авиационный мониторинг обстановки с помощью 68 воздушных судов.
Для помощи регионам в стабилизации ситуации на территорию Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) привлечено 1 084 работника Федеральной Авиалесоохраны и спецучреждений по охране лесов регионов.
Режим чрезвычайной ситуации введен уже в пять регионах, а особый противопожарный режим действует в 59 субъектах.
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