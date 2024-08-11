За прошедшие сутки в 16 регионах России потушили 30 лесных пожаров

За последние сутки в России удалось ликвидировать 30 лесных пожаров, которые бушевали в 16 регионах. Тем не менее на территории страны все еще остается напряженной лесопожарная обстановка, сообщает управление Федеральной Авиалесоохраны.

На данный момент проводятся работы по тушению 131 лесного пожара в 12 регионах. В борьбе со стихией задействовано 3 248 человек, 290 единиц техники и 38 воздушных судов. Кроме того, ведется авиационный мониторинг обстановки с помощью 68 воздушных судов.

С начала года оперативность тушения составила 68% — большинство лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения. взято с официального канала Федерального агентства лесного хозяйства

Для помощи регионам в стабилизации ситуации на территорию Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) привлечено 1 084 работника Федеральной Авиалесоохраны и спецучреждений по охране лесов регионов.

Режим чрезвычайной ситуации введен уже в пять регионах, а особый противопожарный режим действует в 59 субъектах.



Олег Исаков