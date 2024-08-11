В Казани назвали вакансии с высокой зарплатой для специалистов от 45 лет

Фото: Динар Фатыхов

Эксперты платформы «Авито Работа» проанализировали предложения о работе и выяснили, что в августе 2024 года в Казани наиболее высокооплачиваемыми вакансиями для соискателей старше 45 лет стали позиции монтажника, водителя и автоэлектрика-диагноста.



Монтажник

В Казани работодатель готов предложить монтажнику на натуральный камень и композит зарплату от 384 600 рублей в месяц при свободном рабочем графике. Компания ищет специалиста с опытом работы более года, который будет выполнять план производственных работ. Кандидат должен знать основы монтажа, читать чертежи и уметь работать с электрическим инструментом. Работодатель предлагает бесплатное проживание, обучение и скидки в компании.

Водитель

Компания в Казани готова предложить водителю категории Е до 350 000 рублей в месяц с полным рабочим днем. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. В обязанности сотрудника будут входить грузоперевозки по России, технический контроль исправного состояния транспортного средства и корректное заполнение документов. Также компания предлагает униформу, транспорт до работы и оплату мобильной связи.

Автоэлектрик-диагност

Вакансия открыта для автоэлектриков-диагностов с зарплатой до 350 000 рублей при сменном рабочем дне. Компания рассматривает кандидатов с опытом работы от года. Сотрудник будет принимать автомобили в работу, выявлять причины неисправностей, проводить диагностику, расшифровывать коды ошибок и устранять неисправности. Автоэлектрику предоставят униформу и корпоративные скидки, а также подарки детям на праздники.

Каждый третий работник в Казани встречал коллег, которые, помимо основной работы, берут дополнительные проекты в других компаниях. 20% сталкивались с таким редко, и только 3% респондентов заявили о том, что встречаются с подобным регулярно.