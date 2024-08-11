В Бурятии восстановили энергоснабжение после технического сбоя

Фото: Максим Платонов

В южной части Бурятии устранили сбой в энергосистеме, который затронул 156 населенных пунктов с населением 126 917 человек. Об этом сообщило региональное правительство в своем телеграм-канале.

По сообщению оперативного дежурного «Бурятэнерго», противоаварийная автоматика сработала при отключении воздушных линий в 14:54 по московскому времени.

16 июля в Бурятии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС без электроэнергии осталось более 115 тыс. человек. Аварийное отключение электричества произошло из-за отключения энергоблока станции.