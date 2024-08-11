Более 150 населенных пунктов в Бурятии остались без электричества

Фото: Максим Платонов

В южных районах Бурятии произошло отключение электроэнергии, в результате которого более 150 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.



По словам Цыденова, сообщение об отключении поступило от оперативного дежурного «Бурятэнерго» в 19:54 по местному времени. Причиной стало срабатывание противоаварийной автоматики. Без электроснабжения остались 126,9 тыс. человек.

Глава республики пояснил, что противоаварийная автоматика сработала из-за отключения воздушных линий электропередачи Иркутской электросетевой компании.

16 июля в Бурятии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС без электроэнергии осталось более 115 тыс. человек. Аварийное отключение электричества произошло из-за отключения энергоблока станции.