Более 150 населенных пунктов в Бурятии остались без электричества
В южных районах Бурятии произошло отключение электроэнергии, в результате которого более 150 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
По словам Цыденова, сообщение об отключении поступило от оперативного дежурного «Бурятэнерго» в 19:54 по местному времени. Причиной стало срабатывание противоаварийной автоматики. Без электроснабжения остались 126,9 тыс. человек.
Глава республики пояснил, что противоаварийная автоматика сработала из-за отключения воздушных линий электропередачи Иркутской электросетевой компании.
16 июля в Бурятии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС без электроэнергии осталось более 115 тыс. человек. Аварийное отключение электричества произошло из-за отключения энергоблока станции.
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