Кириленко: Лукич должен развивать молодых игроков для сборной России по баскетболу

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич должен сосредоточиться на развитии молодых игроков. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

По словам Кириленко, РФБ продлила контракт с Лукичем до 2028 года. Он отметил, что за время сотрудничества все матчи были выиграны, но это не самое главное. По мнению Кириленко, у Лукича пока не было шанса проявить себя в полной мере. Однако РФБ считает его специалистом, способным эффективно работать с молодыми игроками, и рассчитывает на него в этом направлении.

Напомним, Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. 28 ноября 2023 года FIBA продлила отстранение.