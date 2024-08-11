Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области

Фото: Динар Фатыхов

Минобороны России заявило о предотвращении нескольких попыток вторжения мобильных групп ВСУ на российскую территорию.



По данным ведомства, украинские военные пытались прорваться в районы населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь. Также была пресечена попытка проникновения ВСУ в Беловский район Курской области.

За сутки потери украинской армии на курском направлении составили до 230 военных и 38 единиц бронетехники, включая семь танков, 28 бронемашин, три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot. Всего с начала боевых действий на этом участке фронта противник потерял до 1 350 военнослужащих и тяжелую технику, в том числе 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты и 116 бронемашин.

Ранее МЧС России отчиталось, что в Курскую область доставлено около 80 тонн гуманитарной помощи. В регион прибывают палатки, одеяла и постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевая вода, продукты питания и многое другое.