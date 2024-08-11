В ряде домов Вахитовского района Казани на сутки прекратят водоснабжение
В некоторых домах Вахитовского района столицы Татарстана на сутки будет прекращена подача воды.
Отключение связано с подключением переложенного участка водопровода к централизованным сетям.
Воды не будет с 9:00 15 августа до 9:00 следующего дня по следующим адресам:
ул. Б. Шахиди, 9, 9а, 9в, 11;
ул. Г. Исхаки, 8, 8а, 13, 15, 17/7;
ул. Московская, 36/5, 42 (корп. 4), 42 (корп. 5);
ул. Т. Гиззата, 7/17, 7а, 10, 10 (корп. 1), 14, 16.
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