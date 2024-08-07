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На 1 августа золотые резервы России достигли $179,5 млрд

20:32, 07.08.2024
На 1 августа золотые резервы России достигли $179,5 млрд
Фото: Динар Фатыхов

На 1 августа 2024 года золотые резервы России достигли $179,5 млрд. Их доля в международных активах достигла отметки в 29,8%, сообщает Lenta.ru.

Стоит отметить, что данные показатели являются максимальными с начала 2000-х. Международные резервы России Центробанк оценил в $602 млрд.

Напомним, в начале июня Министерство финансов России предложило ввести с 2025 года надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от суммы, на которую мировая цена на золото превысит уровень в $1 900 за унцию.

Разиль Самигуллин

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