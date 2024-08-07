На 1 августа золотые резервы России достигли $179,5 млрд
На 1 августа 2024 года золотые резервы России достигли $179,5 млрд. Их доля в международных активах достигла отметки в 29,8%, сообщает Lenta.ru.
Стоит отметить, что данные показатели являются максимальными с начала 2000-х. Международные резервы России Центробанк оценил в $602 млрд.
Напомним, в начале июня Министерство финансов России предложило ввести с 2025 года надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от суммы, на которую мировая цена на золото превысит уровень в $1 900 за унцию.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.