В Казани за прошедшие сутки поймали 10 пьяных водителей
Сотрудники правоохранительных органов Казани задержали 10 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
За прошедшую субботу, 10 августа, в Казани произошло 122 ДТП, в трех из них не обошлось без пострадавших. Кроме того, еще у троих водителей не было прав на управление транспортным средством.
Также в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили пять человек.
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