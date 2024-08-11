В Казани за прошедшие сутки поймали 10 пьяных водителей

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники правоохранительных органов Казани задержали 10 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

За прошедшую субботу, 10 августа, в Казани произошло 122 ДТП, в трех из них не обошлось без пострадавших. Кроме того, еще у троих водителей не было прав на управление транспортным средством.

Также в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили пять человек.

Олег Исаков