Мошенники придумали новую схему обмана: создают групповые чаты и сообщают о проверке в компании

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Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал РИА «Новости» о новой схеме мошенничества, которая набирает популярность в России. Злоумышленники создают в мессенджерах групповые чаты, куда добавляют реальных сотрудников организации и несколько фейковых аккаунтов руководителей. Затем они сообщают участникам чата о якобы предстоящей проверке со стороны правоохранительных органов.

Жертв могут попросить перевести деньги на счета злоумышленников, взять кредит на свое имя и направить средства мошенникам, установить какое-либо программное обеспечение, делиться экраном и так далее.

Эксперт предупреждает, что новый вид атак может быть довольно опасным. Злоумышленники не только ссылаются на профессиональную деятельность жертвы и вводят ее в заблуждение сообщением якобы от знакомого человека, но и поддерживают диалог в чате якобы от имени нескольких коллег.

Чтобы не стать жертвой подобных атак, пользователям важно внимательно перепроверять информацию, которую они получают даже от знакомых. Необходимо связаться с человеком, который предупреждает якобы о грядущей проверке, не используя мессенджер — например, позвонить на рабочий телефон.

Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева предостерегает граждан от мошенничества в сфере ЖКХ.

— Единственная рекомендация, которая может быть, — при малейшем сомнении прекратить разговаривать и перезвонить в организацию самостоятельно, — советует депутат.