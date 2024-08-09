Россия готовит обращения в международные органы с требованием признать действия ВСУ в Курской области террором

Фото: Динар Фатыхов

Россия готовит обращение в международные органы с требованием признать то, что действия киевского режима в Курской области носят террористический характер. Подготовкой документа занимается глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщает ТАСС.

— Сейчас я готовлю обращение в соответствующие международные организации, в том числе правозащитные, с требованием признать террористический характер действий киевского режима в Курской области, — заявил Валерий Фадеев.

Он добавил, что в результате атак ВСУ на Курскую область есть жертвы среди мирного населения. Валерий Фадеев отметил, что это не случайные жертвы, а преднамеренные убийства.

Напомним, с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины пострадало 66 человек, среди них девять детей. Также на 8 августа в медучреждениях региона находилось 38 человек.

Разиль Самигуллин