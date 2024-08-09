Минздрав предложил запретить управлять транспортом при сексуальных расстройствах

Минздрав России предложил утвердить новый перечень медицинских противопоказаний для управления транспортным средством. Проект распоряжения правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В список войдут 10 групп заболеваний, среди которых органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения (аффективные расстройства), невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, умственная отсталость, эпилепсия, аномалии цветового зрения, слепота бинокулярная. Также в перечне указаны расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

Среди расстройств личности и поведения перечислены расстройства сексуального предпочтения (фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм) и расстройства половой идентификации (транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте).

Если распоряжение будет подписано, оно вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Рената Валеева