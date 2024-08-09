Новости авто

11:14 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Минздрав предложил запретить управлять транспортом при сексуальных расстройствах

14:27, 09.08.2024
Минздрав предложил запретить управлять транспортом при сексуальных расстройствах
Фото: Alvaro Reyes на Unsplash

Минздрав России предложил утвердить новый перечень медицинских противопоказаний для управления транспортным средством. Проект распоряжения правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В список войдут 10 групп заболеваний, среди которых органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения (аффективные расстройства), невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, умственная отсталость, эпилепсия, аномалии цветового зрения, слепота бинокулярная. Также в перечне указаны расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

Среди расстройств личности и поведения перечислены расстройства сексуального предпочтения (фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм) и расстройства половой идентификации (транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте).

Если распоряжение будет подписано, оно вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Авто

Новости партнеров

Читайте также