В Авиастроительном районе Казани создадут автоматизированные системы парковки более чем за 6,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В поселках Щербаково и Голубое Озеро, а также в жилом массиве Крутушка, расположенных в Авиастроительном районе Казани, появятся автоматизированные системы парковки. На них могут выделить более 6,5 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».



Автоматизированная парковка должна включать в себя:

стойки въезда и выезда;

камеру распознавания номеров со стойкой (две шт.);

островок безопасности (две шт.);

карты доступа (один комплект из 100 шт.);

сервер для управления с программным обеспечением;

системы связи с оператором (три шт.);

двухконтурный контроллер (две шт.);

шлагбаум, стрелу шлагбаума и крепление (две шт.);

фотоэлементы безопасности (две шт.);

колесоотбойник (четыре шт.);

терминал оплаты (одна шт.).

Исполнителю предстоит также создать телеграм-бот, который позволит управлять парковкой дистанционно. С помощью этой программы у жителей будет возможность открывать и закрывать шлагбаумы, выгружать отчеты о работе парковки, отслеживать состояние паркомата и проверять наличие в нем денежных средств, производить онлайн-оплату и т. д.

Заказчиком выступает МУП «Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани».

Напомним, 8 июля стало известно, что в Приволжском и Кировском районах Казани появятся две платные парковки: на улице Терегулова и на территории по улице Мулланура Вахитова. Размер платы на них составит 30 рублей в час.

Галия Гарифуллина