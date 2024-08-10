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В Авиастроительном районе Казани создадут автоматизированные системы парковки более чем за 6,5 млн рублей

13:47, 10.08.2024
В Авиастроительном районе Казани создадут автоматизированные системы парковки более чем за 6,5 млн рублей
Фото: Максим Платонов

В поселках Щербаково и Голубое Озеро, а также в жилом массиве Крутушка, расположенных в Авиастроительном районе Казани, появятся автоматизированные системы парковки. На них могут выделить более 6,5 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

Автоматизированная парковка должна включать в себя:

  • стойки въезда и выезда;
  • камеру распознавания номеров со стойкой (две шт.);
  • островок безопасности (две шт.);
  • карты доступа (один комплект из 100 шт.);
  • сервер для управления с программным обеспечением;
  • системы связи с оператором (три шт.);
  • двухконтурный контроллер (две шт.);
  • шлагбаум, стрелу шлагбаума и крепление (две шт.);
  • фотоэлементы безопасности (две шт.);
  • колесоотбойник (четыре шт.);
  • терминал оплаты (одна шт.).

Исполнителю предстоит также создать телеграм-бот, который позволит управлять парковкой дистанционно. С помощью этой программы у жителей будет возможность открывать и закрывать шлагбаумы, выгружать отчеты о работе парковки, отслеживать состояние паркомата и проверять наличие в нем денежных средств, производить онлайн-оплату и т. д.

Заказчиком выступает МУП «Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани».

Напомним, 8 июля стало известно, что в Приволжском и Кировском районах Казани появятся две платные парковки: на улице Терегулова и на территории по улице Мулланура Вахитова. Размер платы на них составит 30 рублей в час.

    Галия Гарифуллина

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