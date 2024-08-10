В Авиастроительном районе Казани создадут автоматизированные системы парковки более чем за 6,5 млн рублей
В поселках Щербаково и Голубое Озеро, а также в жилом массиве Крутушка, расположенных в Авиастроительном районе Казани, появятся автоматизированные системы парковки. На них могут выделить более 6,5 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».
Автоматизированная парковка должна включать в себя:
- стойки въезда и выезда;
- камеру распознавания номеров со стойкой (две шт.);
- островок безопасности (две шт.);
- карты доступа (один комплект из 100 шт.);
- сервер для управления с программным обеспечением;
- системы связи с оператором (три шт.);
- двухконтурный контроллер (две шт.);
- шлагбаум, стрелу шлагбаума и крепление (две шт.);
- фотоэлементы безопасности (две шт.);
- колесоотбойник (четыре шт.);
- терминал оплаты (одна шт.).
Исполнителю предстоит также создать телеграм-бот, который позволит управлять парковкой дистанционно. С помощью этой программы у жителей будет возможность открывать и закрывать шлагбаумы, выгружать отчеты о работе парковки, отслеживать состояние паркомата и проверять наличие в нем денежных средств, производить онлайн-оплату и т. д.
Заказчиком выступает МУП «Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани».
Напомним, 8 июля стало известно, что в Приволжском и Кировском районах Казани появятся две платные парковки: на улице Терегулова и на территории по улице Мулланура Вахитова. Размер платы на них составит 30 рублей в час.
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