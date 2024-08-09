Соседний с частично обрушившимся дом в Нижнем Тагиле сохранят
Конструкцию соседнего дома №83, расположенного рядом с частично обрушившейся многоэтажкой в Нижнем Тагиле, признали работоспособной. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.
В сообщении говорится, что конструкции фундаментов, стен, перекрытий и лестниц обследовали специалисты архитектурно-строительного центра ЦСД ФГАОУ ВО «УрФУ» им. Б.Н. Ельцина. Они оценили состояние здания как работоспособное. За счет бюджета в доме заменят поврежденные окна и восстановят входные группы.
Ранее сообщалось, что частично обрушившуюся многоэтажку снесут, а жителей расселят. Больше всего пострадал четвертый подъезд соседнего дома.
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