Соседний с частично обрушившимся дом в Нижнем Тагиле сохранят

Конструкцию соседнего дома №83, расположенного рядом с частично обрушившейся многоэтажкой в Нижнем Тагиле, признали работоспособной. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

В сообщении говорится, что конструкции фундаментов, стен, перекрытий и лестниц обследовали специалисты архитектурно-строительного центра ЦСД ФГАОУ ВО «УрФУ» им. Б.Н. Ельцина. Они оценили состояние здания как работоспособное. За счет бюджета в доме заменят поврежденные окна и восстановят входные группы.

Ранее сообщалось, что частично обрушившуюся многоэтажку снесут, а жителей расселят. Больше всего пострадал четвертый подъезд соседнего дома.

Рената Валеева