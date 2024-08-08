Путин подписал закон о взаимодействиях организаций с военкоматами через электронный реестр призывников

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимодействиях организаций с военкоматами через электронный реестр призывников, а также о работниках стоящих на воинском учете, сообщает Интерфакс.

Данный закон был разработан в рамках реализации поручения президента, по которому осенний призыв 2024 года должен проводиться при использовании единого реестра сведений о гражданах, которые подлежат постановке на воинский учет. Также в законе указано об информационном взаимодействии военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие или не состоящие на воинском учете.

Напомним, в конце июля Госдума приняла закон, обязывающий иностранцев, получивших российское гражданство, сразу встать на воинский учет. Невыполнение этого требования станет основанием для лишения гражданства.

Разиль Самигуллин