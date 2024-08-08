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Путин подписал закон о взаимодействиях организаций с военкоматами через электронный реестр призывников

20:56, 08.08.2024
Путин подписал закон о взаимодействиях организаций с военкоматами через электронный реестр призывников
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимодействиях организаций с военкоматами через электронный реестр призывников, а также о работниках стоящих на воинском учете, сообщает Интерфакс.

Данный закон был разработан в рамках реализации поручения президента, по которому осенний призыв 2024 года должен проводиться при использовании единого реестра сведений о гражданах, которые подлежат постановке на воинский учет. Также в законе указано об информационном взаимодействии военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие или не состоящие на воинском учете.

Напомним, в конце июля Госдума приняла закон, обязывающий иностранцев, получивших российское гражданство, сразу встать на воинский учет. Невыполнение этого требования станет основанием для лишения гражданства.

Разиль Самигуллин

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