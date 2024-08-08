МОК заявил о планах награждения российских фигуристов за командный турнир Олимпиады-2022

Фото: Динар Фатыхов

В пресс-службе Международного олимпийского комитета заявили, о планах вручить российским фигуристам бронзу за командный турнир Олимпиады 2022 года в Токио, сообщает «Интерфакс».

— МОК относится с уважением к решению CAS и вручит бронзовые медали в надлежащее время, — сказал представитель пресс-службы организации, отвечая на вопрос о сроках вручения медалей российским фигуристам.

Напомним, 7 августа российские фигуристы потребовали у CAS отменить награждение сборных США и Японии по фигурному катанию в Париже. Проведение церемонии вручения наград должно пройти в связи с перераспределением медалей ОИ-2022.

Разиль Самигуллин