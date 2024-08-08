Казанские электросамокаты начали оснащать шлемами для безопасности пользователей

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана появилась новая система безопасности для людей, арендующих электросамокаты. Так, стойки возле проката транспортных средств станут оснащать шлемами. Отстегнуть их можно будет после начала поездки, сообщает ГТРК «Татарстан».

Шлемы разработаны таким способом, чтобы их наличие не мешало пользователям во время езды. Аналогичная система была запущена в прошлом году в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Также в этом году улучшена антивандальная система, добавлено антибактериальное покрытие и обновлен способ подвеса для надежной фиксации.

Напомним, в России предложили увеличить штраф до 100 тысяч рублей за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям. Эту инициативу озвучил Московский департамент транспорта операторам сервиса аренды.

Разиль Самигуллин