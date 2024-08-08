В Казани на улицах Болотникова и Фрунзе ограничат движение
С 12 августа по 15 сентября в Казани частично перекроют движение на участках улиц Болотникова и Фрунзе. Это связано с реконструкцией ливневой канализации, сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома города.
Ограничения затронут следующие участки:
- в районе дома №7 по улице Болотникова;
- в районе дома №19 по улице Фрунзе.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
Помимо этого, с 9 августа по 5 сентября в Казани будет ограничено движение транспорта по улице Айвазовского.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.