В Казани на улицах Болотникова и Фрунзе ограничат движение

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С 12 августа по 15 сентября в Казани частично перекроют движение на участках улиц Болотникова и Фрунзе. Это связано с реконструкцией ливневой канализации, сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Ограничения затронут следующие участки:

в районе дома №7 по улице Болотникова;

в районе дома №19 по улице Фрунзе.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Помимо этого, с 9 августа по 5 сентября в Казани будет ограничено движение транспорта по улице Айвазовского.

Рената Валеева