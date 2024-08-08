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Банк России опубликовал курс валют на 9 августа

17:42, 08.08.2024
Банк России опубликовал курс валют на 9 августа
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 9 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Цена юаня повысилась на 0,06 рубля, доллар поднялся в цене на 0,61 рубля, евро подорожал на 0,29 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 11,87 рубля;
  • доллар 86,56 рубля;
  • евро 94,13 рубля.
Разиль Самигуллин

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