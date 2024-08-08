В Турции произошло ДТП с участием российских туристов — семь россиян находятся в больнице

В Турции произошло ДТП с микроавтобусом, в котором были российские туристы. В настоящий момент три гражданина России находятся в больнице. Столкновение произошло около семи утра на трассе Бодрум — Мугла в районе города Милас, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение генконсульства в Анталье.

— Автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовым автомобилем. По состоянию на 14.00 в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы, — говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, в начале июля автобус с российскими и белорусскими туристами также попал в аварию в турецкой провинции. Он направлялся в аэропорт Антальи и врезался в столб. По данным агентства IHA, в результате аварии было много пострадавших.

Разиль Самигуллин