Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Верхнеуслонском районе Татарстана
Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП с участием автобуса в Верхнеуслонском районе Татарстана.
— По предварительной информации, сегодня около 13.30 на 771-м километре автодороги М-7 «Москва — Уфа» произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Водитель автобуса, 65-летний мужчина, нарушил правила дорожного движения: он не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, который двигался впереди, — уточняет пресс-служба прокуратуры.
В автобусе находились 18 пассажиров. Всех осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи — трое, включая ребенка, получили травмы.
На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. Она будет следить за ходом проверки.
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