Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Верхнеуслонском районе Татарстана

Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП с участием автобуса в Верхнеуслонском районе Татарстана.



— По предварительной информации, сегодня около 13.30 на 771-м километре автодороги М-7 «Москва — Уфа» произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Водитель автобуса, 65-летний мужчина, нарушил правила дорожного движения: он не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, который двигался впереди, — уточняет пресс-служба прокуратуры.

Организована проверка, ход которой взят на контроль в прокуратуре. предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

В автобусе находились 18 пассажиров. Всех осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи — трое, включая ребенка, получили травмы.



На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. Она будет следить за ходом проверки.



Олег Исаков