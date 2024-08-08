Российские каноисты пробились в финал соревнований на олимпийских играх

Каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков представят Россию в финале соревнований каноэ-двоек на дистанции 500 метров на олимпийских играх в Париже. Спортсмены показали лучший результат в первом заплыве — 1 минута 39,57 секунды, что позволило им войти в четверку финалистов, пишет РИА «Новости».

Финальные соревнования состоятся сегодня, начало запланировано на 14.20 мск.

До этого Петров пробился в полуфинал соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Париже. В квалификационном заезде он показал результат 3 минуты 49,86 секунды, заняв второе место.

Рената Валеева