Российские поставщики сообщили о сокращении ввоза иммуноглобулина для беременных

Поставки антирезусного иммуноглобулина, необходимого для беременных с отрицательным резус-фактором, значительно сократились по сравнению с прошлым годом, пишет РБК. В первой половине 2024 года рынок получил около 48 тыс. упаковок, что на 71% ниже показателей аналогичного периода 2023 года, подсчитали специалисты аналитической компании RNC Pharma. Препарат нужен беременным, чей резус-фактор отличается от резус-фактора ребенка.

Всего в России зарегистрированы шесть лекарств антирезусного иммуноглобулина. Рынок формируют четыре препарата, три из которых производятся за рубежом. Почти половину рынка (49,2%) в 2023 году занимал «Иммуноро Кедрион», который производит итальянская компания Kedrion Biopharm. На втором месте — «Камроу» от израильской Kamada (32,5%), еще 14% поставила международная компания CSL Behring — производитель «Резогам Н».

Основная причина непоставок в первой половине этого года связана с недостаточным наличием гипериммунной плазмы, необходимой для производства иммуноглобулина. Нехватка продукта характерна не только для России, подчеркнули в компании Kedrion Biopharm, отметив, что в странах, где препарат все еще есть в наличии, например в США, цены на него значительно выше.

Второй по объему рынка в 2023 году препарат «Камроу» поставляла фармкомпания МИК (ООО «Медицинская исследовательская компания»). Производитель препарата расторг контракт с дистрибьютором в 2023 году, тогда же была и последняя поставка. Продажи «Камроу» продолжались до первого квартала 2024 года, пока препарат не закончился. Как указал основатель Genfa Global Сергей Жуковский, производитель объяснил расторжение контракта глобальным повышением цены на исходную плазму крови, которая лежит в основе препарата, а также низкой зарегистрированной ценой на препарат в России.

Росздравнадзор не получал писем о планируемом прекращении поставок со стороны поставщиков или импортеров антирезусного иммуноглобулина, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Рената Валеева