На Изумрудном озере в Казани образовались несанкционированные свалки

Казанцы пожаловались на горы мусора на Изумрудном озере. В социальных сетях появились фото, на которых запечатлены отходы, разбросанные вдоль берега. По словам жителей, здесь нет ни одной урны, а поблизости — ни одной мусорной площадки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В воскресенье казанцы выложили фотографии, на которых запечатлен мусор на пляже. На берегу нет и клочка земли без мусора. По словам отдыхающих, такая картина здесь все лето. Ситуацией на Изумрудном заинтересовалась природоохранная прокуратура и экологи. Они приехали сюда с проверкой. Мусор убрали, но в среду все вновь было усеяно отходами.

Старший специалист ЦТУ Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Анна Салахова рассказала, что на данной территории убирается подрядная организация, с которой заключены договоры у администрации Кировского и Московского районов. Тем не менее мусор продолжает скапливаться из-за большого наплыва отдыхающих, которые, к сожалению, часто оставляют его в несанкционированных местах.

Местные жители сомневаются в ежедневности уборки. На территории всего одна урна. Этого явно недостаточно для популярного места отдыха. Сегодня работники подрядной организации мусор убирали, но не везде. Оказалось, компания отвечает только за часть территории.

В администрации района пояснили, что они отвечают за свою территорию. За остальную — город. В Комитете внешнего благоустройства ответили, что выезжали на место и проверили свою территорию — говорят, у них чисто. Однако на месте отдыха по-прежнему можно найти мусор. В вопросах о том, почему нет санкционированных мусорных площадок и кто должен убирать территорию пляжа предстоит разобраться природоохранной прокуратуре.

Разиль Самигуллин