Журналистку и писательницу Залину Маршенкулову объявили в международный розыск

Фото: Екатерина Петрова

Следователи объявили в международный розыск журналистку и автора книги «Женская власть» Залину Маршенкулову. Ее обвиняют в публичном оправдании теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Эта информация содержится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно документам, 9 апреля было вынесено постановление о привлечении Маршенкуловой в качестве обвиняемой по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Она была объявлена в международный розыск 17 мая 2024 года. Ранее сообщалось, что журналистка находится в федеральном розыске.

Адвокат Маршенкуловой Ильнур Шарапов сообщил в суде, что его подзащитная не скрывалась от следствия, а уже находилась за пределами России на момент объявления в розыск. По словам защитника, Маршенкулова покинула страну по причинам, не связанным с возбужденным против нее уголовным делом. Cуд не принял эти доводы во внимание, решение о заочном аресте осталось в силе. В настоящее время Маршенкулова находится в Германии.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова