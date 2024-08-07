Пермского фотографа обвиняют в госизмене за передачу книги с общедоступной информацией

Фото: Екатерина Петрова

Вчера Московский городской суд подтвердил меру пресечения пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову, который остается в СИЗО «Лефортово». По данным телеграм-канала «Первый отдел», внесенного Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, Скворцова обвиняют в государственной измене.

По информации экспертов, обвинение связано с возможной передачей Скворцовым американскому журналисту книги Дмитрия Юркова «Советские «секретные бункеры»: городская специальная фортификация 1930—1960-х годов». Книга была написана на основе рассекреченных данных. Издание находится в открытом доступе.

Григорий Скворцов был арестован по решению Лефортовского суда Москвы 29 ноября 2023 года по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Дело Скворцова вызвало широкий резонанс, так как книга, ставшая причиной обвинений, доступна в открытых источниках.

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Екатерина Петрова