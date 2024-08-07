В Татарстане начинается прививочная кампания против гриппа

Фото: Максим Платонов

Специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов заявил, что в республику раньше положенного времени поступили вакцины против гриппа. Он добавил, что в регионе начинается прививочная кампания.

Дмитрий Лопушов рассказал, что вакцины уже поставляются в медучреждения, и добавил, что обычно они поступали в республику в конце августа — начале сентября. Специалист по иммунопрофилактике отметил, что детям от шести до 18 лет следует сделать две прививки, а остальным только одну.

Он добавил, что первыми вакцинировать будут медработников, беременных женщин и детей с шести месяцев до четвертого класса, поскольку именно они наиболее подвержены заражению.

В мае в Татарстане было зарегистрировано 8,4 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 37% больше, чем в начале месяца. По сообщению заместителя главы Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, распространению вирусных респираторных инфекций способствовали погодные условия.

Разиль Самигуллин