Проекты трех новых детских садов в Казани на 600 мест прошли экспертизу

Фото: Олег Исаков

Проекты трех новых детских садов в Казани прошли экспертизу проектной документации и инженерных изысканий. Планируется, что в дошкольных учреждениях появится 600 мест, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Два детских сада на 520 детей будут расположены в «Салават купере — 2» и на улице Бухарской. Третье дошкольное учреждение появится на улице Ягодинской, оно будет рассчитано на 80 мест.

В июле министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин рассказал о ходе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. По его словам, на 13 июля проводился ремонт в 21 детском саду, работы в них выполнены на 72%.

Разиль Самигуллин