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Президент транспортной группы Fesco Аркадий Коростелев уходит с поста

12:03, 07.08.2024

Транспортная группа Fesco сообщила об уходе Аркадия Коростелева с поста президента. Решение об отставке принято самим Коростелевым.

Имя нового руководителя компании будет объявлено после завершения корпоративных процедур. Коростелев возглавлял Fesco с сентября 2020 года.

Fesco — компания России в сфере транспортной логистики, обладает активами в портовом, железнодорожном и интегрированном логистическом бизнесе.

В ее портфель входят:

  • Владивостокский морской торговый порт;
  • интермодальный оператор «Феско Интегрированный Транспорт»;
  • оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс»;
  • компании «Трансгарант» и «Феско Транс».

Напомним, что в 2022 году компания Fesco организовала свой логистический региональный хаб в порту Хошимина и подписала с вьетнамской Retraco соглашение о железнодорожных перевозках через территорию Китая.

Анастасия Фартыгина

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