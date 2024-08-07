Президент транспортной группы Fesco Аркадий Коростелев уходит с поста
Транспортная группа Fesco сообщила об уходе Аркадия Коростелева с поста президента. Решение об отставке принято самим Коростелевым.
Имя нового руководителя компании будет объявлено после завершения корпоративных процедур. Коростелев возглавлял Fesco с сентября 2020 года.
Fesco — компания России в сфере транспортной логистики, обладает активами в портовом, железнодорожном и интегрированном логистическом бизнесе.
В ее портфель входят:
- Владивостокский морской торговый порт;
- интермодальный оператор «Феско Интегрированный Транспорт»;
- оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс»;
- компании «Трансгарант» и «Феско Транс».
Напомним, что в 2022 году компания Fesco организовала свой логистический региональный хаб в порту Хошимина и подписала с вьетнамской Retraco соглашение о железнодорожных перевозках через территорию Китая.
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