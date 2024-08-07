Дефицит бюджета России с начала 2024 года предварительно составил 1,36 трлн рублей — примерно 0,7% ВВП
По предварительной оценке Минфина России, федеральный бюджет страны в январе — июле 2024-го исполнен с дефицитом 1,36 трлн руб. Это примерно 0,7% ВВП.
Доходы бюджета составили 19,74 трлн руб. (рост к прошлому году на 35,9%), расходы — 21,1 трлн руб. (+23,3%). Однако окончательные данные по исполнению бюджета казначейство уточнит позже.
В первом полугодии доходы составили 17,93 трлн руб., а расходы — 18,2 трлн руб. Дефицит за этот период составил 929 млрд рублей, или 0,5% ВВП.
Таким образом, июль оказался для федерального бюджета дефицитным: доходы составили 2,65 трлн руб., расходы — чуть более 3 трлн руб., дополняет «Интерфакс».
Согласно поправкам в закон о бюджете текущего года, принятым в июле, дефицит бюджета на 2024 год предусмотрен в размере 2,12 трлн руб., или 1,1% ВВП.
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