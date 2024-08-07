В России продолжается борьба с лесными пожарами: в 12 регионах удалось потушить 29 возгораний
За прошедшие сутки в 12 российских регионах удалось ликвидировать 29 пожаров. Однако борьба с огнем продолжается — сейчас тушат 133 пожара в 10 субъектах страны на площади свыше 778 тыс. га.
В работах по ликвидации возгораний задействованы 3 455 человек, 302 единицы спецтехники и 75 воздушных судов.
Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня все также действует в двух регионах: в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия). Еще в трех субъектах — Красноярском крае, республиках Бурятия и Тыва — действует режим ЧС.
Особый противопожарный режим установлен в 59 регионах России. На период действия режима доступ в лес категорически запрещен.
Напомним, что накануне Татарстан внесли в список регионов с прогнозом высокой опасности возникновения лесных пожаров.
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