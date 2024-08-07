В России продолжается борьба с лесными пожарами: в 12 регионах удалось потушить 29 возгораний

За прошедшие сутки в 12 российских регионах удалось ликвидировать 29 пожаров. Однако борьба с огнем продолжается — сейчас тушат 133 пожара в 10 субъектах страны на площади свыше 778 тыс. га.

В работах по ликвидации возгораний задействованы 3 455 человек, 302 единицы спецтехники и 75 воздушных судов.

Помощь регионам в тушении лесных пожаров оказывают 515 специалистов федрезерва «Авиалесоохраны». Из них 235 работают в Забайкальском крае, а 280 — в Республике Саха (Якутия). предоставлено Федеральным агентством лесного хозяйства

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня все также действует в двух регионах: в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия). Еще в трех субъектах — Красноярском крае, республиках Бурятия и Тыва — действует режим ЧС.

Особый противопожарный режим установлен в 59 регионах России. На период действия режима доступ в лес категорически запрещен.

Напомним, что накануне Татарстан внесли в список регионов с прогнозом высокой опасности возникновения лесных пожаров.



Олег Исаков