Корабль Балтийского флота «Смольный» прибыл в Венесуэлу

Учебный корабль «Смольный», совершающий дальний морской поход для проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России, во вторник прибыл в порт Ла-Гуайра, сообщает «Интерфакс».

Во время стоянки в порту экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия, а также проведет технический осмотр корабля. Для экипажа «Смольного» это уже второй заход в иностранный порт в рамках дальнего похода. С 27 по 30 июля корабль с неофициальным визитом посетил порт Гавана (Куба).

Напомним, в конце июля Военно-морской флот России начал учения по применению сил Тихоокеанского, Северного, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Главной целью данных мероприятий является проверка органов управления ВМФ всех уровней, а также готовность личного состава к выполнению задач.

Разиль Самигуллин